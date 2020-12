Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Hoogste containertarieven in 10 jaar Facebook

ROTTERDAM 02 december 2020, 10:00

Trendwatcher Bimco is voorzichtig met zijn inschatting van de marktontwikkelingen in 2021, vooral wat betreft de Chinese invoer van kolen. Die was in het derde kwartaal dit jaar 32% lager dan in eerdere jaren. Dat scheelt 60 capesizers ofwel 200.000 ton kolen.