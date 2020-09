Schuttevaer Premium Pim Visser in Studio Schuttevaer: ‘De visserij zoals het nu is, is eindig’ Facebook

ROTTERDAM 26 september 2020, 10:00

Pim Visser, voorman van VisNed, zat vrijdag bij Studio Schuttevaer. Hij had het met hoofdredacteur René Quist onder andere over Greenpeace, windparken en de kotter van de toekomst. ‘Het enige wat we weten is dat de kotter zoals hij nu is, eindig is’.