Brexiteers geven Europa de schuld van teloorgang visserij

WHITBY 24 september 2020, 20:00

De voorstanders van Brexit laten niets, maar dan ook niets ongelegen om de Europese Unie in diskrediet te brengen. Daarbij wordt veel nonsens uitgekraamd. Zo stellen de Brexiteers dat de teloorgang van de visserij langs de Engelse oostkust te wijten is aan de EU. Zij willen daarom controle terugkrijgen over eigen wateren.

1 / 1 De haven van Lowestoft telt nog slechts een handvol kleine vissersbootjes. (Foto W.M. den Heijer) De haven van Lowestoft telt nog slechts een handvol kleine vissersbootjes. (Foto W.M. den Heijer)