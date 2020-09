Schuttevaer Premium Joustra laat grootste pijnpunt in Noordzeeakkoord liggen Facebook

DEN HAAG 24 september 2020, 17:30

Verkenner mr Tjibbe Joustra lijkt er niet in geslaagd de partijen in het Noordzeeoverleg nader tot elkaar te brengen. De visserij blijft het hartgrondig oneens over het Noordzee-akkoord. Joustra adviseert minister Schouten van LNV voldoende geld uit te trekken voor vlootsanering en innovatie.

1 / 1 Mr Tjibbe Joustra: ‘De sluiting van visgronden waar vissers soms al generaties lang vissen, voelt als een zwaar verlies.’ (Archieffoto Schuttevaer) Mr Tjibbe Joustra: ‘De sluiting van visgronden waar vissers soms al generaties lang vissen, voelt als een zwaar verlies.’ (Archieffoto Schuttevaer)