US Coast Guard vliegt 1900 mijl om visser te evacueren in Beringzee Facebook

Twitter

Email Anchorage 06 juni 2020, 08:31

De US Coast Guard in Alaska heeft een sterk staaltje van haar kunnen laten zien door een bemanningslid in medische nood over grote afstand vanaf een vissersboot te evacueren.

1 / 1 Een van de twee MH-60 helikopters boven de crabvisser Baranof bezig met het omhooglieren van het zieke bemanningslid. De videopname werd gemaakt vanuit de tweede heli. Een van de twee MH-60 helikopters boven de crabvisser Baranof bezig met het omhooglieren van het zieke bemanningslid. De videopname werd gemaakt vanuit de tweede heli.

De 31-jarige man vertoonde verschijnselen van een hartaanval. Hij bevond zich aan boord van de 60 meter lange krabvisser Baranof uit Seattle. Het schip voer op dat moment op 281 mijl (ruim 500 kilometer) van het dichtstbijzijnde land van St. Pauls Island in de Beringzee. Na een noodoproep zette de basis van de US Coast Guard op Kodiak, Alaska een grote hulpoperatie op touw. De staf van het Coast Guard Airstation zette twee Hercules C-130J vliegtuigen, twee MH-60 Jayhawk helikopters en vier helikopterbemanningen in.

Bijtanken in de lucht

Tijdens de actie werden de helikopters op St. Paul tot driemaal toe bijgetankt met brandstof uit de vleugels van de Hercules toestellen. De helikopterbemanningen konden vervolgens volgetankt en wel de grote afstand naar het vissersschip overbruggen en wisten de patiënt veilig aan land te brengen. De man werd bij aankomst op St. Pauls opgewacht door medisch personeel en is vervolgens overgebracht naar Anchorage op het vasteland. In totaal duurde de operatie 48 uur. Er werd 1900 mijl gevlogen, zegt de US Coast Guard. (Bart Oosterveld) (Bart Oosterveld)