Nieuwe LNG-schepen Doeksen woensdagavond in Harlingen

De twee nieuwe LNG-schepen van Rederij Doeksen arriveren woensdagavond in Harlingen. Op 8 maart vertrokken ze aan boord van zwareladingschip Sun Rise vanuit Vung Tau (Vietnam), waar de catamarans zijn gebouwd. Voor de verdere afbouw worden ze naar Nesta Shipping gesleept. De schepen worden vanaf 7 januari 2020 structureel in de dienstregeling op de lijnen Terschelling en Vlieland ingezet.

1 / 1 Aankomst van de LNG-schepen bij de rede van Texel. (Foto Rederij Doeksen) Aankomst van de LNG-schepen bij de rede van Texel. (Foto Rederij Doeksen)

De Sun Rise arriveerde maandagavond rond 21.00 uur op de rede bij Texel. Na een inspectie door de bouwcommissie van Rederij Doeksen is begonnen met het ‘losmaken’ van de schepen. De sjorkabels en blokken, waarmee de schepen zeevast zijn gezet en gelast op het dek van de Sun Rise, zijn losgemaakt. Woensdagochtend vroeg (rond 4.00 uur) wordt op de Sun Rise gestart met het vol laten lopen van de ballasttanks, zodat het schip gedeeltelijk afzinkt.

Zeven sleepboten

Eerst wordt één van de twee Platform Supply Vessels gelost om ruimte te maken en daarna de LNG-catamarans. De verwachting is dat dat rond 9.00 uur gebeurt, waarna de tocht naar Harlingen aanvangt. Voor deze sleepklus worden maar liefst zeven sleepboten ingezet. Elk van de LNG-schepen wordt gesleept door één sleepboot, terwijl ze aan de achterzijde ‘op koers’ worden gehouden door twee kleinere sleepboten.

De zevende sleepboot is ‘reserve boot’ en ter algemene assistentie. De LNG-schepen kunnen zelf nog niet varen. De route gaat via de Texelstroom, de Doove Balg en de Boontjes naar Harlingen. Als alles volgens planning verloopt, arriveren de nieuwe catamarans tussen 18.00 en 19.00 uur in Harlingen.

Substantieel minder uitstoot

De ingebruikname van de nieuwe schepen is een betekenisvol moment voor zowel het behoud van het Waddengebied als de toekomst van de regio. De keuze voor LNG als brandstof betekent substantieel minder uitstoot van schadelijke emissies als fijnstof (ca. 95% minder), SOx (100% minder) en NOx (ca. 90% minder) dan varen op reguliere gasolie.

Ook worden de schepen voorzien van talloze milieusparende en efficiency verhogende toepassingen. Zo wordt restwarmte omgezet in elektrische energie voor het aandrijven van de boegschroeven en zijn aan boord zonnepanelen geplaatst, die de opgewekte energie leveren aan het scheepsnet.

Wereldprimeur

Op technisch gebied vormen deze schepen een primeur. Het zijn volgens Doeksen de allereerste single fuel LNG-veerboten in Nederland en de allereerste schepen ter wereld, waarbij single fuel LNG-motoren rechtstreeks een vaste schroef aandrijven.

In 2016 gaf Rederij Doeksen de Australische firma Strategic Marine opdracht tot de bouw van twee nieuwe catamarans, die op LNG (Liquefied Natural Gas) op de Waddenzee gaan varen op de lijnen Terschelling en Vlieland. Ontwerpbureau Vripack uit Sneek tekende voor het ontwerp van interieur en exterieur. De nieuwe schepen zijn voorzien van innovatieve toepassingen die de schepen veel zuiniger en substantieel schoner maken dan reguliere veerschepen.

Het project draagt actief bij aan het thema ‘Duurzame ontwikkeling havens en energietransitie’ uit het Pioniersprogramma Waddenfonds 2012-2013. Het Waddenfonds kende Rederij Doeksen voor dit nieuwbouwproject een subsidie toe van 1.207.500 euro. (DvdM)