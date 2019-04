Schuttevaer Premium Toekomst overschaduwt goede cijfers kottervisserij Facebook

Scheveningen 10 april 2019, 13:00

De Nederlandse kottervloot behaalde in 2018 een nettowinst van 54 miljoen euro. Dat 13% minder dan in 2017, wat vooral te wijten was aan een hogere gasolieprijs. Desondanks een mooi resultaat, maar de vooruitzichten zijn uiterst onzeker, zo bleek uit de presentatie van Visserij in Cijfers van Wageningen Economic Research (WUR).