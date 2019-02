Schuttevaer Premium Volendammer visser blijft zitten met vangstbeperking Facebook

Twitter

DEN HAAG 14 februari 2019, 14:56

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mag vasthouden aan zijn forse vangstbeperking voor schubvis in het IJsselmeer. Dat heeft de Raad van State woensdag 13 februari beslist in een zaak die was aangespannen door een Volendammer visser. Die klaagt over de nu al jaren bestaande vangstbeperking die als een wurgkoord om zijn nek hangt.