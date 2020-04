Schuttevaer Premium Brussel en Den Haag komen visserij te hulp Facebook

Twitter

Email BRUSSEL 08 april 2020, 22:19

De visserij-organisaties hebben zowel in Brussel als in Den Haag gehoor gevonden voor de noden van de sector. De Europese Commissie is akkoord gegaan met een vergoeding van ligdagen en minister Carola Schouten van LNV wil vanwege de Coronacrisis de borgstellingsregeling MKB-landbouwkredieten uitbreiden naar de visserij- en aquacultuursector.