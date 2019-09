Schuttevaer Premium Smit bergt trawler Northguider in poolgebied Facebook

LONGYEARBYEN 01 september 2019, 19:43

Bergers van Boskalis-dochter Smit Salvage zijn druk bezig in de Svalbard archipel in Straat Hinlopen, tussen Spitsbergen en Nordaustlandet, met de berging van de grote Noorse trawler Northguider. Nadat dit vissersschip hier 28 december 2018 aan de grond was gelopen, maakte ze water om uiteindelijk te kapseizen. De bemanning werd door helikopters van boord gehaald.

De Noorse trawler Northguider, gestrand en gekapseisd in het Noordpoolgebied. (Foto: Kystverket)