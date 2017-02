Schuttevaer Premium Frans binnenvaartvervoer laat lichte daling zien Facebook

PARIJS 19 februari 2017, 08:00

Over de Franse vaarwegen is vorig jaar 52,73 miljoen ton vervoerd, dat is 1,1% minder dan in 2015. In tonkilometers nam het vervoer over water met 8,5% af tot 6829,7 miljoen tonkilometer.