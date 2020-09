Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Olieprijs mogelijk structureel laag Facebook

ROTTERDAM 30 september 2020, 10:00

Tussen China en Australië zijn de conflicten weer opgelaaid. China stelde in september opnieuw een boycot in voor de invoer van kolen, ijzererts en graan uit Australië. China heeft zelf ijzererts van inferieure kwaliteit en moet nu ijzererts invoeren vanuit vooral Brazilië. CBH is de belangrijkste exporteur van Australische granen, maar heeft inmiddels nieuwe markten voor granen gevonden in de Filipijnen en Zuid-Korea.