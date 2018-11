Zeer verheugd dit te lezen, hoop dat u gaat pleiten voor een tweede sluis bij Grave, de eerste is klein en de capaciteit van de sluis ia te klein voor het aanbod, zeker bij laagwater, wat volgens deskundigen meer voor gaat komen.

Een nieuwe sluis bij Hebrum in Duitsland kan ook geen kwaad, en de voorhaven uitbaggeren.

Bij laagwater is het aanbod bij Hebrum dusdanig groot dat bij een tij de schepen niet weg geschut kunnen worden, dus heeft men besloten de schepen richting Hebrum onderweg te laten liggen, zonder dat men de moeite neemt een fatsoenlijke toerbeurt op te zetten bij Emms Radar, zodat je in Delfzijl of onderweg in een veilige haven kan blijven liggen, en weten wanneer je aan de beurt bent, de post kan altijd controleren via AIS waar het schip is en samenwerking met post of sluis Delfzijl.

De Duitse staat zou zich de ogen uit de kop moeten schamen, dat ze zo weinig welwillend tegenover de schipperij staat, een hardwerkende bedrijfstak, die weinig vraagt en snel tevreden is.

Ik weet dat de bonden er genoeg aan doen, maar het is roeien tegen de stroom op,

Wesel Datteln Kanaal een zooitje, Ligplaatsen op de Rijn een zooitje, auto afzetplaatsen op de Rijn een zooitje, waar blijven die grote bedrijven in Duitsland,

laten die een blok maken bij de Politiek.