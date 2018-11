Twintig teams op het Register Holland-zaalvoetbaltoernooi Facebook

Twintig teams doen er dit jaar mee aan het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor internaten voor schipperskinderen dat plaatsvindt op zaterdag 10 november. Plaats van handeling is ook dit jaar weer het mooie sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem.

1 / 1 Het zaalvoetbaltoernooi voor schippersinternaten heeft een nieuwe hoofdsponsors en twintig teams op 10 november. (Archieffoto Bart Oosterveld) Het zaalvoetbaltoernooi voor schippersinternaten heeft een nieuwe hoofdsponsors en twintig teams op 10 november. (Archieffoto Bart Oosterveld)

De internaten die meedoen zijn het Kompas uit Lemmer, Prinses Margriet uit Zwolle, Prins Hendrik uit Nieuwegein, Sint Nicolaas uit Nijmegen, de Prinsenvaart uit Maasbracht, de Singel uit Dordrecht, Julia uit Zwijndrecht en de Meerpaal uit Capelle a/d IJssel.

Door verandering van hoofdsponsor heeft het toernooi dit jaar een andere naam gekregen: het heet nu het Register Holland-zaalvoetbaltoernooi. EOC, hoofdsponsor van vorig jaar, blijft het evenement wel financieel steunen, maar nu als subsponsor.

Het toernooi gaat op zaterdag 10 november vanaf 9.00 uur van start in sportcomplex Valkenhuizen, Beukenlaan 15 in Arnhem. De finales zijn gepland om 14.15 uur, de prijsuitreiking is om 15.15 uur. (BO)