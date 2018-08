Arie Verberk (75) zag zijn ‘almacht' beperkt Facebook

Twitter

Email PAPENDRECHT 17 augustus 2018, 13:00

‘Als ik almachtig was bracht ik ze allemaal bij elkaar', zei ‘binnenvaartambassadeur' prof drs Arie Verberk in november 2010 in Schuttevaer, na het verschijnen van zijn crisisrapport. Dinsdag 14 augustus overleed hij, 75 jaar oud.

1 / 1 Arie Verberk: ‘Samen een vuist maken voor een gezond evenwicht.' (Archieffoto Dirk van der Meulen) Arie Verberk: ‘Samen een vuist maken voor een gezond evenwicht.' (Archieffoto Dirk van der Meulen)

Door Dirk van der Meulen

‘Ik schrijf het gewoon op: koppen dicht, stoppen met dat gedoe, organiseer je. Als ik almachtig was bracht ik ze allemaal bij elkaar. Samen een vuist maken voor een gezond evenwicht. Het verschil met voorgaande crises is misschien dat ik het iets botter opschrijf. Ik ben niet zo diplomatiek, maar schrijf wel keihard neer hoe het zit', zei de bedrijfseconoom en voormalig topman van Martinair (1995-2007) destijds in het Schuttevaer-interview ‘Macht organiseren door samenwerken'.

Klus klaren

Hij had in opdracht van twee ministers een klus te klaren: de Nederlandse binnenvaart voor altijd crisisbestendig maken. Dat zou alleen kunnen door samen te werken, was zijn stelling. Verberk zette in zijn ‘Advies Binnenvaartambassadeur' vele pijnpunten op een rij.

De door hem gehekelde marktmacht (‘Er is, afgezien van de binnenvaart, bijna geen markt meer waar opkopers de dienst uitmaken') ligt jaren later, ook na het transitieproces onder leiding van transitieman Arie Kraaijeveld, nog onveranderd bij bevrachters. Koninklijke BLN-Schuttevaer bestáát als organisatie, maar naast CBRB en ASV.

Verberk, die zijn carrière begon als docent economie, was van 1995 tot 2002 financieel directeur en van 2002 tot 2007 president-directeur van de vliegtuigmaatschappij Martinair. Na zijn pensioen werd hij ‘beroepscommissaris' bij ondermeer Space Expo, Koninklijke Munt, HVC Groep, Nedstaal en (tot voorkort) Persgroep. Daarnaast was hij lange tijd hoogleraar informatievoorziening aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van D66 in Papendrecht. Daar was hij ook dertien jaar gemeenteraadslid voor D66. Arie Verberk was gehuwd, had drie kinderen en zes kleinkinderen.