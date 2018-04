Clip #62 Daar moeten ze iets aan doen! (16) Ligplaatsen aan de Rijn Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 24 april 2018, 08:02

Christiaan Zeldenrust en Jacobien Vissers varen met hun verlengde kempenaar Margje geregeld op de Rijn. Christiaan zegt dat de ligplaatssituatie daar een drama wordt. ‘Je wordt eigenlijk verplicht om voor anker te gaan.' En dat is geen pretje met de golfslag van de passerende schepen. Om de wal te bereiken moet hij soms in het bijbootje. ‘Dat vind ik niet helemaal meer van 2018.'

1 / 1 Klik hieronder op de video voor de dramatische afweging van Christiaan Zeldenrust over liggen langs de Rijn. (Beeld uit video) Klik hieronder op de video voor de dramatische afweging van Christiaan Zeldenrust over liggen langs de Rijn. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.