AMSTERDAM 22 april 2018, 15:54

Als waternomade vaart 'Schipper Pierre' onder de radar en daarom wil hij niet herkenbaar in beeld. Maar dat weerhoudt hem er niet van om op de scheepspiano aan boord van zijn tot woonschip omgebouwde luxe motor een kort maar krachtig recital ten beste te geven.

1 / 1 Klik op de video en beluister schipper Pierre op de piano. (Beeld uit video) Klik op de video en beluister schipper Pierre op de piano. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl.