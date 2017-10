Schuttevaer Premium Nieuwe lichting trainees op tallship Wylde Swan Facebook

Email DEVENTER 13 oktober 2017, 12:00

Het Nederlandse zeiltrainingsschip Wylde Swan is even terug in Nederland. Het schip heeft meegedaan aan de Transatlantic Tall Ships Race en heeft een reis met jonge trainees achter de rug van 13.521 zeemijlen over de Atlantische Oceaan. Kapitein Fosse Fortuin bracht haar naar huis. De volgende lichting leerlingen dient zich alweer aan.