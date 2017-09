CLIP #20 'Kijk, kijk... roestbikken zonder zwemvest' Facebook

Onze medewerker Heere Heeresma jr. ontdekte in de haven van Amsterdam een man die onder de kont van een binnenvaartschip roest zat te bikken. Op een minuscuul vlotje en zonder zwemvest.

Tekst en video Heere Heeresma jr

Wat vindt u hiervan? Zou u het ook zo doen of vindt u het onverantwoord?

