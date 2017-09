Schuttevaer Premium Attje Kuiken (PvdA): Liefde voor binnenvaartondernemer Facebook

Liefde voor de mensen in de binnenvaart. Dat is wat Tweede Kamerlid Attje Kuiken van de Partij van de Arbeid (PvdA) de binnenvaartondernemers wil laten zien. Ze wil er de komende jaren alles aan doen om ervoor te zorgen dat de binnenvaart geen ondergeschoven kindje blijft in het transport. Binnenvaartondernemers moeten met hun werk een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen en oneerlijke concurrentie moet worden uitgebannen.