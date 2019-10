Schuttevaer Premium SAB meldt problemen met inname bilgewater Facebook

ROTTERDAM 09 oktober 2019, 22:38

Er zijn grote problemen met de inname van bilgewater, meldt de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) op zijn website. In Noord-Nederland en de omgeving van Nijmegen, Drechtsteden en Rotterdam zou geen of slechts beperkt bilgewater worden ingezameld. De SAB adviseert schippers hun bilgewater af te geven in het buitenland of in de omgeving van Vlissingen-Terneuzen, Limburg of Amsterdam-IJmuiden.