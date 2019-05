Elke Recaro stuurstoel komt altijd uit Bemmel Facebook

Twitter

Email Bemmel 09 mei 2019, 15:01

Waar in de wereld je ook een stuurstoel koopt van Recaro, ze komen allemaal uit het Gelderse Bemmel. Bij Sun Marine Seats komen de standaard autostoelen van de Duitse fabrikant binnen en verlaten ze het pand weer als stuurstoel voor schepen en jachten.

Sun Marine Seats bedient wereldmarkt op basis van Duits merk autostoelen

Schokbestendig, kuipstoelen of juist zeer comfortabel

‘Ergonomisch super uitgedokterde stoel’

Door Erik van Huizen

Sun Marine Seats is in de wereld de enige fabrikant van Recaro stuurstoelen voor op het water. Het bedrijf is ook licentiehouder. Dat betekent dat niet alleen de stoelen, maar de hele stuurstoel het merk Recaro mag voeren. In het pand in Bemmel is dan ook geen andere stoel te vinden dan die van de Duitse fabrikant. Zelfs de heftruck in het magazijn is voorzien van zo’n stoel.

Het grootste deel van de stoelen gaat vanuit Bemmel dus de wereld over.

Alle aanvragen voor stoelen waar water bij komt kijken, stuurt Recaro door naar Bemmel. Aan welke sector de importeurs in de verschillende landen de stuurstoelen verkopen, is sterk afhankelijk van het land. Zo verkopen de importeurs en dealers in Noorwegen de meeste Recaro stuurstoelen aan de supply vessels, Engeland verkoopt veel aan de visserij en Frankrijk verkoopt de meeste stoelen voor plaatsing op marineschepen en megajachten. In Italië en Nieuw-Zeeland is het bijna allemaal megajachtenwerk.

Poot onder autostoel

Directeur Victor Willems runt Sun Marine Seats samen met Jimmy, die het magazijn doet. Het bedrijf ontstond volgens Willems op een bijzondere manier. ‘Het leuke is dat een schipperskind dit bedrijf ooit is begonnen. Hij werkte in Nijmegen in een automaterialenhandel. Die verkochten Recaro autostoelen. Hij heeft voor zijn vader heel eenvoudig zo’n autostoel op een poot gezet. Daar is het heel erg simpel gezegd, mee begonnen. Veel later is hij samen met een oliehandelaar een bunkerbedrijf in Nijmegen begonnen. Ik ben toen bij hem terechtgekomen als monteur voor de radars, piloten en dergelijke. Tijdens mijn werkzaamheden daar, deed ik ook al veel de Recaro stuurstoelen. Hij heeft later de elektronica-tak aan Alewijnse verkocht en ik ging mee.

‘Daar heb ik drie jaar gezeten, totdat ik het op een gegeven een beetje beu was om steeds onder die dashboards te liggen. En Alewijnse was mij te groot. Ik wil zaken snel zelf kunnen regelen. In 1998 ben ik teruggegaan naar de schipperszoon die nog steeds de Recaro stuurstoelen verkocht. En nu, na een groot aantal eigenaren, run ik nog steeds deze toko. En nog steeds met alle liefde. Nu is Wilie Verberck de eigenaar.’

Vooral jachten

Sun Marine Seats verkoopt de stuurstoelen al lang niet meer alleen aan binnenvaartschepen, al ligt er weer een opdracht van een Belgische firma voor vier stoelen, maar ook aan de grotere jachten. ‘Dat gaat om jachten vanaf een meter of 30. Want anders zijn onze stoelen te groot. De superjachten maken nu een groot deel uit van de verkopen. Bij Heesen staan we bijvoorbeeld vast op de jachten, en we leveren ook veel stoelen aan interieurbouwers die werkzaam zijn bij Oceanco.’

Dat de Recaro stoelen populair zijn bij jachteigenaren, blijkt volgens Willems ook op het Cannes Yachting-festival. ‘Op deze jachtenbeurs staan we altijd. En ieder jaar gebeurt het wel een keer dat iemand langskomt die een jacht heeft gekocht, maar onze stoel erop wil hebben. De laatste keer kwam er iemand met een Taiwanese jachtenbouwer. Die heeft twee stoelen gekocht, maar het was de eerste keer dat ze onze stoel gebruikten, dus er ging het een en ander mis. Er was ook iets kapot gegaan. Ik wil dit dan zo snel mogelijk oplossen. Dat lukte binnen een week. Omdat het jacht weg moest, waren ze zeer tevreden met onze service. Uiteindelijk kreeg ik van de general manager een e-mail dat hij dit nog nooit had meegemaakt en dat er vanaf nu alleen nog maar Recaro’s op hun jachten kwamen te staan. Dat zijn toch de leuke dingen die je kunt doen als je een klein bedrijf bent.’

Zeevaart

Behalve op jachten, worden de Recaro stoelen ook regelmatig geleverd voor zeeschepen. Wagenborg is bijvoorbeeld klant van Sun Marine Seats. En voor snelle boten zijn de stoelen beschikbaar met een luchtgeveerd systeem om schokken op te vangen. Het systeem is van een fabrikant van stoelen voor buschauffeurs en treinmachinisten. ‘Die heeft het speciaal voor ons aangepast. Ze zijn goedgekeurd en gecertificeerd door Bureau Veritas en worden met 12G in een botsproef getest.

‘We verkopen deze stoelen veel voor op reddingboten, bijvoorbeeld aan Noorwegen. Verder leveren we ook stoelen voor militaire vaartuigen. Vorig jaar hebben we nog een project gehad voor interceptor-boten voor het Midden-Oosten. Daar zitten echte Recaro racekuipen op, die je normaal gesproken in raceauto’s ziet.’

‘Gevoelsding’

De Recaro stuurstoelen zitten volgens Willems qua prijs in het hoge segment. ‘We zijn wel een duurder merk. Maar in het geval van de jachten is het vaak ook meer een emotie voor de koper. Het is een gevoelsding. Want onze concurrenten maken geen slechte, maar andere spullen. En als je de binnenvaart pakt, dan is onze grootste concurrent een aluminiumbouwer. Die hebben dan ook wel een mooie poot en mooie rails, maar de stoel is niet veel meer dan een houten plank met een kussentje erop. Dat merk je wel.

‘Ik durf dan ook wel te zeggen dat wij ergonomisch de beste zijn. Bij ons is de stoel op zich al een product wat ergonomisch super uitgedokterd is. Wij zijn ook de enige die volledig elektrisch bedienbare stoelen hebben. Deze stoelen kunnen elektrisch vooruit en achteruit, omhoog en omlaag, hebben verwarming, ventilatie en een elektrisch instelbare lumbaal-ondersteuning. Ook kunnen we bediening in de arm plaatsen.’

‘Sprokkelen’

Sun Marine Seats heeft veel stoelonderdelen op de schappen in het magazijn klaar staan. Zo komen de stoelen uit Duitsland, de armsteunen uit Zweden, het roestvaststaal van Sun hier tegenover en de frames uit Zevenaar. ‘We sprokkelen alles dus een beetje bij elkaar. Het bedenken en ontwerpen doe ik meestal zelf, of samen met de klant. Verder heb ik de ondersteuning van de engineers van Sun Roestvaststaal. Die kunnen goed meedenken en alles omzetten naar een 3D-model, want we kunnen ook custom made producten maken.

‘Zo krijgen wij voor 90% van de stoelen die wij doen, de stoffen aangeleverd en daarmee moeten de stoelen opnieuw worden bekleed. We hebben daar een vaste partner voor. Ook maken we steeds meer gebruik van carbon, bijvoorbeeld voor armsteunen of een zuil. Dat is niet alleen mooi, maar ook erg licht.’

Een voordeel van de Recaro stoelen is volgens Willems dat ze goed te repareren zijn. ‘Als er een onderdeel kapot is, hoef je niet direct een nieuwe stoel te kopen. De rugleuning ziet er vaak nog goed uit, maar de zitting gaat meestal als eerste kapot. Die kun je er dan gewoon uitwippen en een nieuwe inzetten.’

Innovaties

Willems denkt overigens niet dat hij nog gaat meemaken dat er geen stuurstoelen meer in de stuurhut staan, omdat de schepen volledig zonder bemanning varen. Wel ziet hij nog gebeuren dat regels innovaties in stuurstoelen in de weg staan. ‘Officieel mag de stoel bijvoorbeeld niet kunnen draaien als je de bediening van het roer in je armleuning hebt. Want als je de stoel omdraait, is de bediening ook ineens de andere kant op. Dat mag dus officieel niet, maar het gebeurt wel. Want als je eenmaal in de stoel zit en tussen de lessenaars, dan kan je toch niet draaien.

‘Bij jachten zie je steeds vaker dat men de bediening van de radar in de armsteun willen hebben. Het komt dus wel meer. We hebben ook een commander seat, die zie je vooral op heel grote supply vessels, maar dan niet om te varen, maar om de kranen te bedienen.’