GRONINGEN 6 maart 2019, 11:00

Het Agentschap Telecom in Groningen waarschuwt gebruikers van GPS-apparatuur voor mogelijke problemen op 7 april. De Amerikaanse overheid die het systeem beheert reset in de nacht van 6 op 7 april het tijdsysteem dat door de satellieten wordt meegezonden. Dat kan onvoorziene gevolgen hebben voor de GPS in de auto, maar ook voor systemen aan boord zoals ECDIS en AIS.