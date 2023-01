Cruiserederijen implementeren massaal Starlink aan boord

Starlink-satelietten cirkelen in de ruimte op een hoogte van ‘slechts’ 563 kilometer, waardoor de vertraging in het datanetwerk slechts 30 tot 40 milliseconden bedraagt. Daarmee kan internet op zee bijna net zo n goed zijn als kabelinternet. Ook bieden Starlink-antennes een bandbreedte van 100 tot 300 mbps, wat zelfs beter is dan de gemiddelde kabelinternetverbinding. Op grotere schepen is het zelfs mogelijk om meerdere antennes te installeren, waardoor het internet nog sneller is.

In december begon Carnival al met de uitrol van Starlink aan boord van haar Carnival Cruise Line en Aida Cruises. Daarnaast is het van plan om het hogesnelheidsinternet te installeren aan boord van de schepen van Princess, Holland America Line, P&O en Costa Cruises.

Een aantal maanden ervoor was Royal Caribbean ook al begonnen met de installatie van de Starlink-antennes. De cruiserederij zegt alle schepen in haar vloot te willen voorzien van deze verbinding tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar. In oktober vorig jaar lukte het Hurtigruten om haar schepen uit te rusten met Starlink.

Internet belangrijk voor gasten en bemanning

‘Voor onze gasten is het steeds belangrijker geworden om op zee de connectiviteit te behouden die ze thuis gewend zijn, en natuurlijk om hun cruise-ervaring te delen’, zegt CEO Josh Weinstein van Carnival Corporation. Een snelle internetverbinding levert de cruiserederijen meer klanttevredenheid op, die tegelijkertijd weer wordt uitgedrukt in social media-aandacht.

Ook zegt Weinstein dat de bemanning aan boord profiteert van de betere verbinding. Een gemiddeld contract bij Carnival duurt 10 maanden, wat het essentieel maakt voor bemanningsleden om goed contact te kunnen houden met familie en vrienden.

Een Starlink-aansluiting kost bij SpaceX 5000 dollar voor de apparatuur, en daarnaast betaalt de klant abonnementskosten van 5000 dollar per maand.

