Telematicadag: ‘Het is niet de vraag of je wordt gehackt, maar wanneer’

Telematicadag

De toenemende hoeveelheid elektronica aan boord die is verbonden met internet, roept de vraag op hoe veilig die verbindingen met de buitenwereld eigenlijk zijn. Op de Telematicadag in Nijmegen werd 29 december duidelijk dat beveiliging een fikse opgave is. Het Nationaal Cybersecurity Center waarschuwt: ‘Het is niet de vraag of je wordt gehackt, maar wanneer.’