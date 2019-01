Pon Power en Caterpillar verkopen sinds kort ook zonnepanelen onder de naam Cat Solar. Doel is klanten een duurzaam alternatief voor het opwekken van stroom te bieden. De Cat Solar zonnepanelen maken gebruik van ‘Thin Film Technology Advantage’.

Met het systeem kan meer vermogen worden geïnstalleerd op een kleiner dak. De zonnepanelen zijn ontwikkeld in de Verenigde Staten, waarbij kwaliteit en innovatief design een belangrijk uitgangspunt waren. ‘Ook wanneer sprake is van een warm klimaat, vochtige omstandigheden of schaduw, produceren de Cat Solar zonnepanelen meer energie. Met als gevolg lagere kosten.’