Deutz neemt IML Motori over Facebook

Twitter

Email KEULEN 9 oktober 2017, 16:00

Motorenfabrikant Deutz uit het Duitse Keulen heeft het Italiaanse IML Motori overgenomen. IML is gevestigd in Lomagna bij Milaan. Het bedrijf IML Service wordt ook overgenomen en ook IML Motoare in Roemeniƫ (sales en service van Deutz) is onderdeel van de deal.

Deutz ziet groei in de serviceverlening en wil met deze overname dichter op de klanten in het Middellandse Zeegebied gaan zitten. IML Motori is goed voor een omzet van 45 miljoen euro per jaar. Het bedrijf gaat verder onder de naam Deutz Italiƫ.

IML Motori was meer dan een eeuw vertegenwoordiger van Deutz voor de Italiaanse markt. (MdV)