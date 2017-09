Schuttevaer Premium ‘Financier vergroening via transportbelasting' Facebook

Verladers zouden via een goederentransportbelasting moeten meebetalen aan de vergroening van de transportsector. Dat idee staat in een eerste rapport van de commissie Vergroening en Verduurzaming van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Het rapport presenteert de uitkomst van een enquête onder de varende leden van de brancheorganisatie, maar komt ook al met een idee voor een oplossing.

‘Om de klant te laten meebetalen aan groen transport zou een oplossing kunnen zijn om op Europees niveau te komen tot een goederentransportbelasting voor de gehele transportsector', schrijft de commissie. ‘Deze geheven belasting zou dan via een fonds of op een andere manier direct kunnen worden geïnvesteerd in daadwerkelijke vergroening van schepen, treinen, vrachtauto's en (vracht-)vliegtuigen.'

Het idee is, dat via het fonds de maar niet op gang komende vergroening in de binnenvaart het broodnodige zetje in de rug zou kunnen krijgen. ‘Het is geen officieel BLN-standpunt', zegt commissielid Willy Kreusch, een van de schrijvers van het rapport. ‘Het is niet in het BLN-bestuur besproken. Het idee komt ook niet direct voort uit de antwoorden in de enquête. Je moet het vooral zien als mijn persoonlijke mening.'

Toch denkt Kreusch dat een belasting op transport de oplossing is voor een probleem waar de hele sector mee worstelt: iedereen wil wel vergroenen, maar kan dat alleen als alle anderen ook meedoen. ‘Ik denk dat dit de richting wordt. Europabreed is men hier ook al over aan het denken en ik hoor dezelfde geluiden uit Den Haag. Het lijkt mij de oplossing die het eerlijkst is.'

Mocht een belasting voor de totale transportsector onhaalbaar zijn, dan is eventueel ook een fonds voor alleen de binnenvaart te overwegen, denkt Kreusch.

Geld ontbreekt

Het idee voor een nieuwe belasting sluit aan bij de resultaten van de enquête. Want de wil om te vergroenen onder de varende BLN-leden is er wel. Alleen het geld daarvoor ontbreekt, geven de ondervraagden in meerderheid aan. Daarmee lijken vergroening en verduurzaming in de binnenvaart momenteel vooral op een ‘surplace' uit de baanwielrennerij: de een wacht tot de ander in beweging komt.

Uit de antwoorden blijkt dat schippers en reders in grote meerderheid bereid zijn te investeren in vergroening van hun schepen. Driekwart van de 307 leden die de enquête invulden zegt hiertoe zeker bereid te zijn. Volgens het rapport zelfs wel 20% tot 50% van de jaaromzet. Daar zit echter een ‘maar' bij: de overheid moet wel financieel bijdragen. Zonder dat is slechts iets meer dan de helft bereid of in staat met eigen investeringen over de brug te komen.

LNG valt af

Commissieleden Willy Kreusch en Ronald Versloot, met het rapport op tafel in het kantoor van Koninklijke BLN-Schuttevaer in Zwijndrecht, zeggen beiden blij te zijn met deze uitkomst. Kreusch: ‘De response is positief, mensen zijn bereid met geringe middelen toch grote dingen te gaan doen.' Versloot: ‘Mensen laten zien dat ze substantiële investeringen willen doen.'

Over hoe de vergroening moet verlopen, daarover lopen de meningen uiteen. Gevraagd naar welke onderwerpen op vergroeningsgebied van belang zijn, kiest een ruime meerderheid voor de overschakeling op GTL (synthetische diesel uit aardgas). Daarna volgen nabehandelingssystemen, nieuwe motoren en het gebruik van additieven. Ook zonnepanelen (bijvoorbeeld voor het huishouden) en hybride aandrijving worden genoemd. Helemaal onderaan de lijst bungelt het gebruik van LNG. Niet meer dan een procent of vijf van de geënquêteerden geeft vloeibaar aardgas enige kans.

Lange standtijd

Commissielid Versloot: ‘Ik denk ook dat de toekomst niet is dat iedereen kiest voor een en dezelfde oplossing. Schippers willen zelf bepalen hoe zij hun schip vergroenen. Uit de enquête blijkt denk ik wel, dat LNG door bijna alle schippers als een onrealistische optie wordt gezien, omdat daar te grote investeringen mee gemoeid zijn. Inmiddels blijkt het milieuvoordeel van LNG ten opzichte van diesel stukken minder dan eerst verondersteld.'

Een probleem bij de keuze voor een vergroeningsaanpak is, dat de standtijden en afschrijvingstermijnen in de binnenvaart lang zijn, veel langer zijn dan bijvoorbeeld in het wegvervoer, zegt Willy Kreusch. ‘Motoren in vrachtwagens gaan pakweg vijf jaar mee. In de scheepvaart is dat tenminste 10 tot 15 jaar. Wij moeten in de binnenvaart veel verder vooruitkijken.'

Versloot vult aan: ‘In onze branche kunnen mensen zich geen fout veroorloven als ze gaan investeren. Daarom is het moeilijk een richting te geven: dit of dat moeten we doen.'

Lange termijn

De wetgeving kan lelijk dwarsliggen als voor een bepaalde weg wordt gekozen. Juist vanwege de lange afschrijvingstermijnen willen de schippers op lange termijn weten waar ze aan toe zijn. Een maatregel van de haven van Rotterdam, en later wellicht ook Amsterdam, om na 2025 schepen zonder CCR2-motor te weren klinkt hard. Maar het schept wel duidelijkheid: iedereen weet waar hij aan toe is. Versloot: ‘Je ziet dat ook bij de overschakeling van enkelwandig naar dubbelwandig in de tankvaart. Als enkelwandige tankers niet meer zijn toegestaan is er ook geen ongelijke concurrentie meer. Dan vaart iedereen dubbelwandig.'

Goede systemen

Gekeken naar de mogelijkheden is nabehandeling van uitlaatgassen een van de opties. 72% van de schippers die nabehandelingssysteem aan boord heeft meldt goede ervaringen te hebben. ‘Op een paar kleine aanloopproblemen na, werkt het systeem', meldt de een. Een ander zegt dat de nabehandeling al zeven jaar naar tevredenheid draait. Negatieve geluiden zijn er ook: ‘De onderdelen van het systeem zijn kwetsbaar en de service was duur en slecht.'

Om vervanging van de hoofdmotor zitten weinig schippers te springen. Bijna de helft denkt pas te gaan hermotoriseren over 10 tot 15 jaar. Een kwart denkt nog helemaal niet aan het zetten van een nieuwe motor. Maar hier hangt alles ervan af of de overheid bijspringt. Subsidiëring zou hermotoriseren voor menig schipper een stuk aantrekkelijk maken.

De financiële haalbaarheid is een steeds terugkerend punt in het rapport dat naar aanleiding van de enquête is gemaakt. ‘Vergroenen van de binnenvaart is een goed uitgangspunt, alleen de schoorsteen moet wel blijven roken, in die zin dat er brood op de plank moet komen. En dat terwijl de veranderingen in de maatschappij van grote proporties zijn.'

Commissielid Willy Kreusch: ‘We leven niet in een tijdperk van veranderingen, we leven in verandering van een tijdperk.'

Ervaringen

Het rapport dat nu op tafel ligt is een eerste stap. Met de resultaten van de enquête in de hand gaat BLN-Schuttevaer aan het werk om een Stappenplan Vergroening en Verduurzaming op te stellen. Dat gebeurt opnieuw in nauw overleg met de leden.

De volgende stap is het organiseren van twee ochtendbijeenkomsten van leden die schepen hebben of exploiteren op de zaterdagen 30 september en 7 oktober. Doel hiervan is dat leden onderling ervaringen met verschillende vergroeningstechnieken uitwisselen. Want ook dat bleek uit de enquête: het meeste belang hechten de geënquêteerden aan ervaringen van hun collega's. Aan brochures van fabrikanten over innovatieve producten wordt de minste waarde gehecht.