Als het werkt: kVA en kW

Elke generatorset bevat een plaatje met daarop de technische gegevens. Bij het vermogen staat in sommige gevallen kVA (kiloVoltAmpère) en in andere gevallen kW (kiloWatt). Een volt maal een ampère is echter een watt, dus beide aanduidingen zouden gelijk moeten zijn. Toch zijn zij dat niet, de kVA-waarde is meestel iets groter dan de kW-waarde. Hoe zit dat?

Wanneer we over gelijkstroom praten, is een volt maal een ampère inderdaad gelijk aan een watt. Dit verandert zodra we het over wisselstroom hebben. Zoals bekend wisselt de wisselstroomrichting 50 maal per seconde van polariteit. De wisselstroom is een honderdste van een seconde positief, maar de stroom loopt daarna ook een honderdste seconde de andere kant op en is dus negatief. En dat gaat almaar zo door. Tussen positief en negatief zit een uiterst kort momentje dat er helemaal geen stroom loopt. Dit wordt de nuldoorgang genoemd. Er treedt 100 maal per seconde zo’n nuldoorgang op, eenmaal bij de overgang van positief naar negatief en eenmaal bij de overgang van negatief naar positief.

Niet gelijk op

Nu is de volt de eenheid van spanning en de ampère de eenheid van stroomsterkte. Daar zit wel een verschil tussen. Op ieder stopcontact staat bijvoorbeeld wel een spanning (meestal 230 volt) maar er loopt nog geen stroom. De stroom gaat pas lopen als een apparaat wordt ingeschakeld en stroom gaat trekken. Dan pas komen er ook ampères bij kijken. En als die stroom gaat lopen, is het maar helemaal de vraag of die precies gelijk oploopt met de spanning. Met andere woorden: treden hun nuldoorgangen wel op hezelfde tijdstip op? Is het mogelijk dat de spanning bijvoorbeeld positief is, terwijl de stroom nog eventjes negatief is, of een andere vreemde situatie?

Inderdaad is dit meer regel dan uitzondering. Alleen in bepaalde gevallen, bij een straalkacheltje of een gloeilamp, kan het zo zijn dat stroom en spanning precies synchroon lopen. Dit zijn meestal de warmteproducerende apparaten.

Tijdsfactor

In dit soort gevallen geldt nog steeds dat volt maal ampère gelijk is aan watt. Is een apparaat wat ingewikkelder dan alleen een enkele gloeidraad, bijvoorbeeld een elektromotor, computer of een TL-buis, dan wordt het onwaarschijnlijk dat stroom en spanning volkomen gelijktijdig van polariteit wisselen.

Hoe is dit tijdsverschil te verklaren? Stel we schakelen een elektromotor aan. Dan zetten wij spanning (volts) op de motor. In een motor zitten koperdraden om een ijzerkern gewikkeld om een magneetveld te creëren dat de motor aan het draaien brengt. Juist het maken van zo’n magneetveld is niet snel gebeurd. Het kost even tijd om niet-magnetisch ijzer in een magneet om te vormen. Zo’n magneetveld vertegenwoordigt wat energie en die energie moet er een tijdje lang worden ingepompt. En een honderdste seconde later moet dat magneetveld er weer uit zijn en de andere kant op gevormd worden. Dat hele proces van het opbouwen en weer afbreken van een magneetveld kost gewoon wat tijd. Dit maakt dan weer, dat de stroom altijd ietsje achter gaat lopen op de spanning.

Arbeidsfactor

Er zijn momenten dat stroom en spanning beide positief zijn, maar er zijn ook momenten dat de spanning van het lichtnet al negatief is, terwijl de stroom in de motor nog even in positieve richting doordendert. Als stroom en spanning dezelfde kant uitlopen, wordt er vermogen gebruikt, maar als zij in tegengestelde richting lopen, dat wordt er juist vermogen aan het net teruggeleverd. Het grootste deel van de tijd wordt er verbruikt, maar er zijn fracties van elke seconde dat er ook wat wordt teruggeleverd. Het wordt daarmee moeilijk om gewoon te zeggen watt is volt maal ampère.

Er moet als het ware ook een boekhouding worden bijgehouden of er vermogen wordt gebruikt of juist geleverd. Dit noemen we de arbeidsfactor, afgekort als cos(phi). Als de arbeidsfactor 0,9 bedraagt, gaat gelden Watt is Volt maal Ampere maal 0,9. De arbeidsfactor ligt altijd tussen 0 en 1, het liefst zo dicht mogelijk bij de 1. In het geval van 0,9 zal de kW-waarde dus 90% bedragen van de kVA-waarde (9 kW is dan 10 kVA) . De overige 10% is geen nuttig vermogen, maar wordt ‘blindvermogen’ genoemd. Er zijn wel dikkere draden voor nodig, maar de motor gaat er niet harder van draaien.