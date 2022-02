Als het werkt: Steenkool-dilemma Facebook

De overgang van zeilschepen naar kolengestookte stoomschepen voltrok zich langzaam en was van korte duur. Het eerste volledige stoomschip (dus geen stoom-aanvulling op de zeilen) voer in 1871. Het kolentijdperk eindigde bij de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Waarom hebben steenkolen in de scheepvaart nooit echt furore gemaakt?

(Jaap Gestman Gerardts)