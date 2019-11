Containervaart is hard werken Facebook

Het is hard werken op de Caan, maar schipper Martijn de Goeij (30) geniet van het leven aan boord. Samen met zijn partner Ilona Simons (29) en zoontje Davey varen ze containers van Den Bosch naar Rotterdam of Gorinchem en vice versa. Zijn vader en de Filipijnse matroos Owen maken de bemanning compleet.

1 / 1 Davey is nog veel te klein om te weten of hij zijn vader en moeder gaat opvolgen, maar hij weet wel dat hij over een tijdje een broertje of zusje krijgt. (Foto Hannie Visser-Kieboom) Davey is nog veel te klein om te weten of hij zijn vader en moeder gaat opvolgen, maar hij weet wel dat hij over een tijdje een broertje of zusje krijgt. (Foto Hannie Visser-Kieboom)

Caan laadt en lost drie keer in de week bij BCTN in Den Bosch

‘Er is geen personeel meer te krijgen’

Door Hannie Visser-Kieboom

Even een gezinsfoto aan boord maken lukt nog net alvorens Ilona in Den Bosch van boord stapt voor een tandartsbezoek. Door de vaste route van de Caan kunnen ze vrijwel alles goed plannen. Drie keer per week meren ze af bij BCTN in Den Bosch om 48 containers te lossen en nieuwe te laden.

‘Dat is het mooie van de containervaart, op maandag zijn we altijd in Den Bosch en dan stapt ’s avonds mijn vader aan boord. Sinds een jaar hebben we een Filipijnse matroos, daarvoor hadden we altijd jongens van school, maar die zijn er gewoon bijna niet’, vertelt Martijn, terwijl de containers in het ruim worden gezet. Hij heeft plezier in zijn werk en vertelt daar graag over. Een minpuntje in de binnenvaart is dus het gebrek aan goed personeel.

‘Er moet echt meer personeel komen. Veel jongens focussen op 14-14 varen. Maar dan heb je twee matrozen nodig en dat is te duur. Werken in de binnenvaart zou vanuit school veel meer gestimuleerd moeten worden. Wij boden altijd snuffelstages aan, dan lieten we ze ook echt werken. Dus boenen, schuren, de machinekamer schoonmaken, zodat ze een goed beeld krijgen van de binnenvaart.’

Top-internaat

Martijn volgde zelf zijn opleiding op het Scheepvaart en Transport College (STC). ‘Maar van al mijn jaargenoten werkt nu misschien nog de helft in de binnenvaart.’ Ook de omscholingscursus, waarbij je in een jaar de opleiding matroos, stuurman en schipper kunt halen, biedt volgens Martijn niet echt soelaas, omdat het voor startende ondernemers moeilijk is een eigen schip te financieren.

Ilona zat eveneens op het STC, maar herinnert zich vooral de chaos op de school van zoekgeraakte examens en veel onduidelijkheid over de lessen. Ze leerde Martijn kennen op de middelbare school in Nijmegen die hij bezocht toen hij op het internaat woonde. Martijn: ‘Daar had ik het prima naar mijn zin. Het internaat lag toen nog vlakbij de bossen en een paardenmanege, later zijn ze verhuisd. Mijn zus zat al op het internaat, dat hielp om te wennen.

‘Nijmegen was echt een top-internaat. Maar mijn ouders haalden ons ieder weekend. Ook al lagen ze toen soms diep in Duitsland. Toen ik Ilona leerde kennen, heb ik altijd gezegd dat ik zou gaan varen. Ik heb nog wel even gedacht om bij de waterpolitie of de marine te gaan, maar bij mijn ouders gaan varen vond ik toch leuker.’

Dagprijs

Sinds zijn 17de vaart Martijn op de Caan, zijn ouders hadden toen al gekozen voor de containervaart. Eerst van Den Bosch naar Antwerpen, later naar Rotterdam-stad of naar Gorinchem. In 2008, vlak voor de crisis kochten ze het schip waar Martijn nu op vaart. ‘De naam is van mijn tante Catharina en oom Antonius, die hebben we meegenomen naar het nieuwe schip. Ook al kochten we het schip net voor de crisis, we hebben daar toch niet zoveel last van gehad, doordat we ons voor vast verhuren aan BCTN. Zij hebben ons de crisis doorgeholpen, wel is het optioneel varen op zondag toen als extra ingevoerd. Maar we hebben nu een vaste dagprijs met inflatiecorrectie gekregen.’

Altijd door

Vorige jaar werd de vaste wekelijkse routine van de Caan kort onderbroken vanwege het lage water en maakte de Caan enkele reizen van Rheinhausen naar Gorinchem. En door een reis van Rheinhausen naar Luik konden ze vorig jaar gezellig naar de kerstmarkt in Maastricht, zo vertelt Ilona. Toch zijn de reizen intensief. Dat merkt ook Martijn. Zes dagen per week varen vergt veel van hem.

‘Ik kan het tempo goed bijhouden, ik vind het echt veel te leuk aan boord en kan genieten van het varen. Maar je merkt dat de huidige economie veel van je vraagt. In de containervaart moet je altijd maar doorgaan, zelfs als je kiest voor de 18-uursvaart word je soms gepusht om toch 24 uur te varen. Gelukkig zijn de regels voor het vaartijdenboek iets versoepeld, waardoor je complete bemanning niet verplicht hoeft te stoppen met werken na 18 uur varen. Als mijn vader niet zou meevaren, was het niet vol te houden. Soms springt mijn moeder bij, als we samen van boord willen.’ Hoe het gaat als zijn vader besluit te stoppen met varen weet Martijn nog niet.

Kinderen

Hoe het in de toekomst met de kinderen aan boord verder gaat, is nog onzeker. Davey is nu drie jaar en ze verwachten hun tweede kindje. ‘Davey krijgt nu al les via het LOVK. En we proberen hem af en toe naar school in Zwijndrecht of de Zwarte Zwaan in Dordrecht te brengen. Als je volgens een vast schema vaart, kun je dat goed plannen. Op sommige scholen hebben ze gelukkig flexibele schooltijden. Straks mag hij naar een internaat, ik hoop echt dat het goed gaat en dat hij lachend terugkomt. Zelf heb ik alleen maar goede ervaringen aan het internaat.’

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: Caan

Thuishaven: Heesch

Bouwjaar: 2002

Tonnage: 1672

Afmetingen: 90 x 11,45 meter

Eigenaar: VOF De Goeij