De Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, heeft een onderzoek gelast naar corruptie rond de restauratie van het marine opleidingsschip Gorch Fock.

Een medewerker van het Marine-arsenaal in Wilhelmshaven, die de offertes voor de restauratiewerkzaamheden moest beoordelen, zou zichzelf hebben verrijkt door te hoge prijzen te hebben goedgekeurd en het verschil op te strijken.

De man had zelf een privé-bouwproject van 2,5 miljoen onder handen waarvan een van de financiers zich heeft teruggetrokken, waarna hij op zoek moest naar nieuwe geldverstrekkers. Volgens de Neue Osnabrücker Zeitung zou de Elsflether Werft, waar de restauratie wordt uitgevoerd, een van de financiers zijn. Het schip is de afgelopen 20 jaar acht keer voor reparaties en verbeteringen in Elsfleth geweest.

Als gevolg van het onderzoek heeft de marine de festiviteiten rond de 60ste verjaardag van het schip, die maandag 17 december zou worden gevierd, afgelast.

De restauratie van de Gorch Fock is al jaren bron van felle discussies in de Bondsregering. Dat komt door de tot astronomische hoogte gestegen kosten. Een eerste raming van de kosten bedroeg 10 miljoen euro; dat bedrag werd later bijgesteld naar 75 miljoen en nu luidt de prognose dat het 135 miljoen wordt. Afgelopen juni is de Duitse rekenkamer een onderzoek naar deze prijsexplosies gestart.

Nog steeds is niet duidelijk wanneer de Gorch Fock weer vaarklaar is. Dat de planning waarbij het komend voorjaar zover zou zijn wordt in elk geval niet gehaald. Er wordt van uitgegaan dat er nog zeker een jaar bij komt. (WdN)