Cascobouw van een geheel nieuw type platformbevoorrader in Roemenië en afbouw gedeeltelijk op een ‘vreemde' Canadese werf is zonder twijfel een complexe operatie. Het Damen-concern slaagde erin. Ze zijn intussen volledig operationeel. Vier multifunctionele en ijsversterkte platformbevoorraders, gebouwd voor Atlantic Towing Limited (ATL) uit St. John's in Canada.

De bouw begon in januari 2015 in het Roemeense Galati en begin dit jaar kon ATL met de eerste schepen aan de slag. Na het succesvolle type Damen PSV 3300 CD, waarvan er al snel 10 waren verkocht, ontwierp Damen in kort tijdsbestek drie grotere typen. Hieronder de Damen PSV 5000 CD met een draagvermogen van 5000 ton. ATL was de eerste rederij die voor dit type platformbevoorrader koos. En wel voor de ijsversterkte versie, inclusief Clean Design en Green Passport. Dit omdat ATL met ExxonMobil Canada Properties en Hibernia Management and Development Company een 10-jarig contract heeft gesloten voor de inzet van vier schepen in winterse en milieugevoelige gebieden. Met opties om dit contract telkens met een jaar te verlengen. Tot een maximum van 15 jaar. Het werkgebied voor de schepen is offshore Newfoundland en Labrador, waar zich de olievelden Hibernia en Hebron bevinden. De platformen in deze velden moeten vanuit St. John's worden bevoorraad.

De bouw van het viertal had heel wat voeten in aarde, aangezien twee van de bevoorraders bij de Halifax Shipyard van Irving Shipbuilding Inc. in de gelijknamige Canadese havenplaats moesten worden afgebouwd. Daarnaast moest één van de schepen ook geschikt zijn voor inspectie-, reparatie- en onderhoudswerk aan platformen.

Afbouw

In 2015 en 2016 werd op de Damen-werf in Galati gewerkt aan de bouw van de 86 meter lange en 24 meter brede casco's. Alleen schip nummer vier zou vijf meter langer en twee meter smaller worden. Als eerste liepen de Atlantic Griffon en Atlantic Shrike van stapel. Omdat dit duo bij Halifax Shipyard zou worden afgebouwd, werden de dekhuizen, elk met een gewicht van 650 ton, los op de rompen geplaatst. Plan was deze per zware-ladingschip te vervoeren, maar het was onmogelijk ze te laden in Galati. Daarom werden ze eerst naar de Spaanse haven Cadiz versleept. De Atlantic Griffon door de Fairplay 31 en de Atlantic Shrike door de Fairplay 30. In Cadiz werden de dekhuizen alsnog door het zware-ladingschip Happy Sky van BigLift Shipping aan boord genomen voor de oversteek naar Halifax. De rompen zetten de reis voort achter dezelfde slepers. Begin augustus 2016 werden de dekhuizen in Canada weer op de rompen geplaatst en kon de afbouw beginnen.

Nummer drie van de serie, de Atlantic Heron, maakte de oversteek van Galati naar Canada geheel op eigen kracht. Ditzelfde gebeurde met nummer vier, de Paul A. Sacuta, vernoemd naar een recent overleden directeur van ExxonMobil Canada. Laatstgenoemde sleper bracht begin dit jaar nog een kort bezoek aan Damen Shiprepair Amsterdam voor de plaatsing van een deininggecompenseerde hijskraan.

Specificaties

Opvallend aan de schepen zijn de robuuste boegconstructie en slanke romp. De voortstuwing is dieselelektrisch met Rolls-Royce motoren. De vaarsnelheid bedraagt bijna 14 knopen. Tevens zijn de vaartuigen uitgerust met een dynamisch positioneringssysteem en twee snelle crewboten. De twee schroeven onder het achterschip zijn zogeheten azimuth stern drives. De beide elektromotoren voor de aandrijving hiervan hebben elk een vermogen van 2200 kW. De boegschroeven worden aangedreven door elektromotoren van 880 kW. De Paul A. Sacuta is extra uitgerust met twee hangaars voor onderwaterrobots (ROV's) en de eerdergenoemde 100-tons kraan op het achterschip. Dankzij de komst van de vier multifunctionele platformbevoorraders telt de vloot van ATL thans 13 offshorevaartuigen, 14 sleepboten en 6 pontons.

Na ATL heeft zich een tweede klant gemeld voor het nieuwe type Damen PSV 5000 CD. Dit is de Braziliaanse maatschappij Wilson Sons die er twee op haar eigen werf heeft laten bouwen. Dit duo gaat voor Petrobras aan de slag.