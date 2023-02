Rivieren, Kanalen & Meren: Schipper Initia gestopt met varen en verkoopt schip

Mutaties

De Gratias (023.29233) werd in 2007 door schipper Hoogendoorn uit Werkendam in bedrijf genomen. Het casco is gebouwd bij Lonchung in het Chinese Jiangdu en afgebouwd bij Instalho. De afmetingen zijn 109,99 x 11,45 x 3,65 meter (3238 ton). Voor de voortstuwing werd een 1521 pk Caterpillar ingebouwd en voorts werd ze uitgerust met een VethJet kopschroef. Recent werd ze verkocht aan plaatsgenoot Transito Surplus BV, die haar Isar doopte.

Schipper Nijenhuizen uit Hendrik-Ido-Ambacht is gestopt met varen en verkocht zijn Initia (023.3305) aan schipper Pols in Roermond, die haar Riposa doopte. Dit casco kwam eveneens uit Jiangdu en werd in 2018 afgebouwd bij Koedood. De afmetingen zijn 135 x 13,20 x 3,75 meter (5040 ton). Ze werd uitgerust met tweemaal 1414 pk Mitsubishi en twee VethJet boegschroeven met elk 640 pk Mitsubishi.

Verkocht naar het buitenland

Het casco van de Mondeo (023.2809) van schipper Oudakker in Krimpen a/d IJssel werd gebouwd bij Santierul in Roemenië en in 2006 afgebouwd bij Dolderman in Dordrecht. De afmetingen waren 110 x 11,45 x 3,63 meter (3028 ton). Ze werd opgeleverd met 1699 pk Caterpillar en een Verhaar kopschroef met 608 pk Caterpillar. Ze is nu verkocht aan schipper Suy in Zandvliet, die haar Giselle doopte.

Aangekocht uit het buitenland

Het casco van de Pecunia (06105006) werd gebouwd in het Chinese Jiangdu. De Gerlien van Tiem in Druten verzorgde in 2007 de afbouw. De afmetingen waren 135 x 11,45 x 3,50 meter (3919 ton). Voor de voortstuwing werd tweemaal 1379 pk Caterpillar geplaatst. De beide Van Tiem boegschroeven werden elk met 608 pk Caterpillar ingebouwd. Opdrachtgever en eigenaar Mertens uit Brugge bracht haar in de vaart en verkocht haar recent aan schipper Van der Hoff in Sleeuwijk, die haar Meryna doopte.

De Revolution (01823261) van R. Blondeau in het Noord-Franse Douai werd verkocht aan schipper Hovestadt die haar Sedulo doopte en onderbracht in Sedulo Shipping in Werkendam. Ze werd in 1962 gebouwd door Pot in Bolnes als Steenwijk van de NRM in Amsterdam. De afmetingen waren 66,98 x 8,23 x 2,52 meter (874 ton) en ze werd opgeleverd met 600 pk Bolnes. Voorts voer ze van Rensen Scheepvaartbedrijf en Th. Joosten in Dordrecht (1982). Deze verlengde haar naar 78,98 meter (1057 ton) en verving de Bolnes door 860 pk Cummins. Vervolgens voer ze als Optimist van B.J. de Loof in Rotterdam. Vanaf 2001 voer ze als Revolution, eerst van Revolution Scheepvaartonderneming in Rotterdam en twee jaar later van schipper Blondeau, die de Cummins verving voor 862 pk Mitsubishi.

