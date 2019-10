Schuttevaer Premium Koolmees: toestemming UWV voldoet bij onderhoudsklussen Facebook

DEN HAAG 15 oktober 2019

Scheepsbouwers hebben geen tewerkstellingsvergunningen meer nodig voor het inzetten van buitenlands scheepspersoneel bij grote onderhoudsklussen. Binnen de regeling internationaal handelsverkeer (2017) is toestemming van UWV voldoende, meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer.