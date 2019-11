Binnenvaartcoöperatie NPRC bij snelste groeiers van Nederland

Binnenvaartcoöperatie NPRC bij snelste groeiers van Nederland Facebook

Twitter

Email 06 november 2019, 15:30

De Nederlandse Particuliere Rijnvaart-Centrale Coöperatie (NPRC) is één van de 770 snelst groeiende bedrijven van Nederland. De in Rotterdam gevestigde binnenvaartcoöperatie mag zich ‘FD Gazelle 2019’ noemen en dingt mee naar de hoofdprijzen tijdens de feestelijke uitreiking op 14 november in Haarlem.

1 / 1 De Nederlandse Particuliere Rijnvaart-Centrale Coöperatie (NPRC) is één van de 770 snelst groeiende bedrijven van Nederland. (Beeld: NPRC) De Nederlandse Particuliere Rijnvaart-Centrale Coöperatie (NPRC) is één van de 770 snelst groeiende bedrijven van Nederland. (Beeld: NPRC)

De prijs voor de NPRC is gebaseerd op de omzetgroei van de afgelopen drie jaar van minimaal 20 procent en toch is dit volgens NPRC-directeur Stefan Meeusen nooit een doel op zich geweest: ‘Groei is het gevolg van hoe onze organisatie zich heeft ontwikkeld. Een sterk team van medewerkers gecombineerd met de kracht van 120 leden waarbij ondernemerschap hoog in het vaandel staat.’

‘Wij hebben als coöperatie oog voor continuïteit en zekerheid. Dat vertalen we in het gezamenlijk aanbieden van vervoersgaranties voor onze klanten. Voor die klanten bieden we logistieke oplossingen in het vervoer van bulkladingen zoals bijvoorbeeld zout, granen, ijzer maar ook windmolenonderdelen. En dat over alle Europese waterwegen. Dankzij onze grote vloot zijn wij op ons best als het echt moeilijk wordt. Dat we die momenten aanpakken vanuit een gezamenlijkheid, al sinds 1935, en nu zelfs behoren tot de snelst groeiende ondernemingen van Nederland, ja dat zegt wel iets.’

Groei door innovatie

Het succes is dus niet het gevolg van ‘mikken op groei’. Stefan vertelt: ‘We hebben ingezet op innovatie en logistieke totaalconcepten. We vervoeren niet gewoon een beetje lading, we engineeren, analyseren en optimaliseren de hele supply chain van haven tot fabriek met onze partners. Door nauw samen te werken met ketenpartners ontstaan voordelen. We hebben een manier ontwikkeld om real time inzicht te krijgen in het vervoersproces en dit te koppelen aan het voorraadbeheer van klanten. Dit vraagt om investeringen, maar die betalen zich op termijn terug.’

Daarnaast is duurzaamheid een speerpunt bij NPRC. ‘En ook daarop profileren we ons. Het vergroenen van onze vloot is kostbaar; dit is alleen mogelijk in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Zij zijn in toenemende mate bereid hierin mee te denken en actief bij te dragen. Hiervoor geldt: partners herkennen de effort, willen die vergroening, en kiezen dus voor ons. Zo onderzoeken we samen met een verlader of waterstof als alternatief voor gasolie gebruikt kan worden.’

Hele binnenvaart

De Gazellen Award is veel breder dan alleen een prijs voor de NPRC, relativeert Meeusen. ‘Het zegt net zoveel over de ontwikkeling in de hele binnenvaart en logistiek, over de keuzes die verladers in Nederland maken, als over de groei die wij als bedrijf hebben doorgemaakt. Maar goed, natuurlijk zijn wij trots. De NPRC blijft zich inzetten voor het verder verduurzamen en digitaliseren van de logistieke keten in de binnenvaart.’

De FD Gazellen Awards worden dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt aan Nederlandse ondernemingen. Criteria zijn onder meer een omzetgroei in de voorgaande drie jaar van minimaal 20%, waarbij het laatste jaar winstgevend is afgesloten. Bij de feestelijke uitreiking worden tevens de allersnelste groeiers per regio bekend gemaakt. Aan hen worden de gouden, zilveren en bronzen FD Gazellen Awards uitgereikt.

Over NPRC

De NPRC vervoert met een veelzijdige vloot jaarlijks meer dan 14 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen en is de grootste Nederlandse aanbieder van vervoer over water. De coöperatie werkt voor een groot aantal verladers in diverse branches en heeft kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Mannheim en Duisburg.