Iskes 50 jaar: Signeersessie door auteurs Jan Plug en Cees de Baare

De IJmuidense auteurs Cees de Baare en Jan Plug schrijvers van het boek ‘Iskes 50 jaar, door wilskracht ontstaan’ zullen zaterdag 9 november 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur een signeersessie houden bij de Readshop aan het Marktplein 33 te IJmuiden.

1 / 1 Jan Plug en Cees de Baere, auteurs van het jubileumboek ‘Iskes 50 jaar, door wilskracht ontstaan’, op de Pollux van Iskes. (Foto auteurs) Jan Plug en Cees de Baere, auteurs van het jubileumboek ‘Iskes 50 jaar, door wilskracht ontstaan’, op de Pollux van Iskes. (Foto auteurs)

Het betreft een jubileumboek over een stuk Hollands Glorie in IJmuiden. Ben Iskes, als oprichter van de rederij, begon op 1 januari 1968 met de overname van twee sleepboten van Jaap Visser. Ben Iskes vertelt in zijn voorwoord voor dit boek dat hij als oprichter van dit bedrijf een trotse man is. Trots op de manier waarop zij als gezin dit familiebedrijf van twee sleepboten in 50 jaar hebben weten uit te bouwen naar de wereldwijde rederij Iskes Towage & Salvage.

De sleepboten zijn een begrip in het Noordzeekanaalgebied en inmiddels ver daarbuiten. Jim Iskes, die als zoon van Ben en Anneke Iskes in 1985 in dienst kwam van de rederij, had een duidelijke visie en dat was groeien. Als sleepboottelg wist hij van onderaf de rederij uit te breiden, maar vooral te moderniseren met zeer fraai uitgeruste sleepboten die zowel in de haven als op zee inzetbaar zijn.

Zeesleepreizen

De rederij blijft groeien en geeft op dit moment binnen verschillende zeehavens in Europa en daarbuiten assistentie, maar werk in de offshore en zeesleepreizen zijn inmiddels ook geen uitzondering voor de rederij. Jim is in die jaren uitgegroeid tot een begrip in de sleepvaart. Met zijn opgedane kennis adviseert hij de werven bij de bouw van nieuwe sleepboten, wel of niet in zijn opdracht.

Tijdens het jubileumjaar van rederij Iskes in 2018 vonden de twee uit IJmuiden afkomstige auteurs dat er eigenlijk een boek zou moeten komen over de geschiedenis van Iskes Towage & Salvage om deze enorme ontwikkeling vast te leggen voor het nageslacht, als een stuk Holland Glorie uit IJmuiden. Hiervoor hebben Jan Plug en Cees de Baare dit stokje opgepakt en beschrijven in hun 272 bladzijde tellende boek de 50 jaar geschiedenis vanaf het begin in 1968 tot het jubileumjaar 2018.

Sleepvaartgeschiedenis

Zij vertellen in dit boek over de sleepvaartgeschiedenis van IJmuiden, de thuishaven van Iskes Towage & Salvage. Voor de oorlog waren onder andere de sleepboten van de Vischploeg in de haven aan het werk, herkenbaar aan een hoefijzer in de zwarte schoorsteen. Na de oorlog nam Jaap Visser het sleepwerk in de IJmuider havens op zich, tot 1968. Ben Iskes nam dat jaar de bescheiden, maar drukke sleepdienst over.

Het boek vertelt vervolgens over de groei van een dynamisch bedrijf met havensleepdiensten, zeesleepdiensten, ondersteuningsdiensten op zee, redding en noodhulp, simulatortrainingen en havenadviezen. Het geheel is fraai vormgegeven in dit rijk geïllustreerd boek met de meest mooie foto’s, geschiedenis en interviews met veel betrokkenen, waaronder Anneke, de vrouw van Ben Iskes en verschillende schippers die vanaf de beginjaren bij de klus van 50 jaar Iskes betrokken zijn geweest. Het boek is vanaf zaterdag 9 november te koop bij onder andere de Readshop aan het Marktplein in IJmuiden.