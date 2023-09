Zware Kees: tien-minutengesprekje

Column

Op vrijdagavond, ik sta op het punt de deur uit te gaan naar mijn schildersclubje, komt mijn telefoon tot leven. ‘The bloody phone is ringing! The bloody phone is ringing!’ Mijn ringtone is ooit ingesproken door de agent toen ik nog geregeld in Australië was met een schip. Ik heb het maar zo gelaten.