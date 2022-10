Platform Zero Incidents niet alleen voor tankvaart

Zeer geïnteresseerd in wat ik te horen zou krijgen, woonde ik eerder dit jaar tijdens de Maritime Industry-beurs in Gorinchem een bijeenkomst bij van het Platform Zero Incidents. Ik vroeg mij in de eerste plaats af of het platform toegevoegde waarde heeft voor onze branche.

Opvallend was, dat de zaal vooral werd gevuld door tankvaartreders en oliemaatschappijen. Het was meteen duidelijk dat de categorie tankvaart de overhand zou nemen. Wat ik jammer vond. Ook de veiligheid aan boord van droge-lading- en containerschepen is van belang. Maar daarover ging het nauwelijks op deze bijeenkomst.

Interesse

Was het een gemiste kans, of is er gewoon niet genoeg de interesse voor veiligheid in de droge-ladingsector en containervaart? De regelgeving voor de tankvaart is strikter dan die voor de containervaart, wordt dan gezegd. Dat is ten dele waar, maar ook de containervaart heeft te maken met veiligheidsregels, zeker als je met een, twee of drie kegels vaart. Ook op de laad- en losplekken is de situatie niet meer vrijblijvend en zijn er wel degelijk strengere regels en procedures opgesteld voor binnenvaartschepen. Met name op de containerterminals.

Risico’s bespreken

Moeten we met het oog op de ongelukken die gebeuren toch niet meer met Platform Zero Incidents gaan doen? En dan bedoel ik in alle ladingcategorieën. De informatie van PZI die maandelijks wordt gepubliceerd via de zogenoemde Safety Flash is voor alle varende ondernemers van belang. De onderwerpen die aan bod komen zijn belangrijk genoeg om aan boord te bespreken, ongeacht wat je vervoert op dat moment. De publicaties zijn misschien ook een goed moment om de risico’s aan boord te bespreken. Die moeten niet worden onderschat of vergeten raken.

Gevaarlijk beroep

De veiligheid moet voorop staan in de organisatie, al ben ik mij ervan bewust dat dit niet altijd lukt. Er komt ook steeds meer kijken bij het beroep van varend ondernemer. Alleen varen volstaat al lang niet meer. Werkgeverschap brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. Wie zich daarvan bewust is, zal misschien ook PZI beter op waarde schatten. Een ongeluk lijkt vaak een ver van je bed-show, ellende die een ander overkomt. En ook al ervaren we dat misschien niet zo, scheepvaart wordt gerekend tot een van de gevaarlijkste beroepen.

Er vallen met grote regelmaat doden in onze bedrijfstak. We moeten ons gezamenlijk inzetten om dit te voorkomen. Zero Incidents zou mooi zijn. Dat is ook wat PZI graag zou zien en aan wil bijdragen. Omarmen we dat, of niet?

