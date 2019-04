Schuttevaer Premium Nieuwe eigenaar voor Damen-bevoorraders Facebook

LIMASSOL 19 april 2019, 00:55

Na twee├źneenhalf jaar in de opleg, gloort er een nieuwe toekomst voor de vier bevoorraders van de Noorse rederij New World Supply. Deze door Damen gebouwde suppliers van het type PSV 3300 CD zijn verkocht aan een andere offshorerederij, waarvan de naam niet bekend is gemaakt.