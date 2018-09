Schuttevaer Premium Van Oord bouwt Windpark Fryslân Facebook

Twitter

Email KORNWERDERZAND 17 september 2018, 17:00

Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy gaan het Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer bouwen. Volgens Windpark Fryslân BV is hiermee is een investering van 500 miljoen euro gemoeid.