DEN HELDER 12 juni 2018, 21:00

Ruim tweeënhalf jaar torende het zelfheffende booreiland Paragon C 462 met haar drie 100 meter lange poten boven Den Helder uit, maar vorige maand is ze verhaald naar de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Van een eerder gemelde sloop is echter geen sprake meer.