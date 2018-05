Schuttevaer Premium Laatste nieuwbouwschip Vroon in Den Helder Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 18 mei 2018, 15:01

Het nieuwste offshorevaartuig van Vroon Offshore Services, het bevoorradingsvaartuig VOS Patriot, is vanuit China in Den Helder aangekomen. Het is de zesde en tevens laatste nieuwbouwschip van het type Ulstein PX 121 met een zogeheten X-boeg.