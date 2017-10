Schuttevaer Premium Overnames en fusies domineren boormarkt Facebook

Den Helder 28 oktober 2017, 16:00

De internationale boormarkt is nog steeds volop in beweging. Echt geboord wordt er nauwelijks, maar overnames zijn er volop. Nu bekend is geworden dat boormaatschappij Ensco gaat fuseren met Atwood Oceanics, ontstaat een maatschappij met een vloot van 63 mobiele boorunits. Maar ook Maersk Drilling lijkt een nieuwe eigenaar te krijgen. Hiermee is de onrust nog niet voorbij.