Wagenborg betrokken bij bouw ‘shallow draft ijsbreker’

DELFZIJL 07 juni 2020, 12:16

De overeenkomst voor de bouw van ‘s werelds eerste ‘shallow draft ice-breaking walk to work vessel’ is getekend. Het project kwam tot stand na een aanbestedingsprocedure die speelde tussen Koninklijke Niestern Sander en een joint venture van Mercury Sakhalin en Pola. Het schip wordt in december 2021 in gebruik genomen door Mercury Sakhalin nabij de oostkust van Sakhalin, ten behoeve van de olie- en gasindustrie.

De concept-tekening voor het nieuwe type 'walk to work'-schip (foto Koninklijke Wagenborg)