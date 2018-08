Schuttevaer Premium EOC onderzoekt ‘fouten' Deventer Facebook

Deventer 29 augustus 2018, 13:00

Onderlinge schepenverzekeraar EOC uit Meppel heeft een advocaat ingeschakeld. Die onderzoekt of er een partij is die fouten heeft gemaakt bij het opsluiten van de vijf schepen achter de Prins Bernhardsluis in Deventer op 6 augustus. Vijf ondernemersorganisaties hebben bij minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en de gemeente Deventer aangedrongen op nadeelcompensatie.