25 oktober 2017, 13:00

Bruggenbouwer BSB Staalbouw uit het Friese Sumar is failliet. Directeur Jan Pesie heeft maandag 23 oktober zelf het faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Leeuwarden.

De 77 werknemers hebben per direct hun werk neergelegd. Door het faillissement van de aannemer is het werk aan de kleine kolk van het sluizencomplex in Farmsum (Delfzijl) stil komen te liggen. BSB was ook betrokken bij de renovatie van het stuwensemble Nederrijn en Lek.

Farmsum

Aannemer BSB Staalbouw was maandag 17 oktober begonnen met het groot onderhoud van de twee buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex in Farmsum. De bedoeling was het houten wegdek van de buitenhoofdbruggen aan de zeekant van de sluizen te vervangen. BSB Staalbouw zou er een stalen dek in plaatsen. De totale opdracht kost Rijkswaterstaat zo'n miljoen euro. Rijkswaterstaat en de provincie Groningen ‘werken met de betrokken partijen aan een spoedige oplossing om de werkzaamheden door te laten gaan', bleek twee dagen later uit een persbericht.

De aannemer legde het werk bij Farmsum stil. De buitenhoofdbruggen werden weer uitgerust met de snelheidsbeperkende maatregelen en doseerlichten, zodat het wegverkeer er weer overheen kan. De omleidingsroute is tot nader order vervallen en de stremming van de kleine kolk, die tot 10 november zou duren, is opgeheven.

Vizierschuif

Het dodelijk ongeval bij het plaatsen van de vizierschuif in de sluis van Driel heeft BSB Staalbouw de das omgedaan, concludeert handelskrant Vraag en Aanbod op basis van een nog niet gepubliceerd interview met BSB-directeur Pesie. Door dat ongeluk liep het werk drie weken vertraging op. Pesie spreekt van een schadepost van 1,5 miljoen euro.

Een doorstart lijkt volgens de krant vanzelfsprekend door uitstaande orders die op korte termijn moeilijk door een andere partij zijn over te nemen.

Grote bruggenbouwer

Bruggenbouwer BSB Staalbouw was een grote aannemer voor Rijkswaterstaat en andere vaarwegbeheerders in heel Nederland. De werknemers reageerden niet verrast op het faillissement, volgens een vakbondsvertegenwoordiger in de Leeuwarder Courant. In 2015 boekte de onderneming een verlies van twee miljoen euro. Vorig jaar was er een winst van 1,1 miljoen, maar er stond nog altijd een negatief werkkapitaal van ruim 894.000 euro open. ‘Er waren dus geen reserves meer.'

In de LC raamt curator Wouter Cnossen de totale schuldenlast van BSB Staalbouw op 5,5 miljoen euro. (DvdM)