Rekenkamer: Vaker stremmingen door storingen

DEN HAAG 17 mei 2019, 13:27

Schippers krijgen vaker last van stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet. ‘De onderhoudsachterstand van sluizen en bruggen is urgenter dan het beeld dat uit de jaarverslagen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar voren komt’, zegt collegelid Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer. Zij constateert dat meer geld nodig is om de ‘boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud’ weg te werken.