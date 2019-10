Schuttevaer Premium Schippersz (51): Dag Damco Facebook

Twitter

Email Oss 18 oktober 2019, 20:41

‘Monsterboekje voor de Rijn- en binnenvaart’, als het vol is krijg je een nieuw exemplaar van Bureau Internationale Vaart. Ik kwam niet verder dan pagina 17 (van de 64). De eerste reis voor Damco was in september 1959, als scheepsjongen op de 224 van Rotterdam naar Stuttgart. De laatste was in oktober 1961 als stuurman op de 226 van Rotterdam naar Mannheim. Daar nam ik afscheid van Jan en Betsie, van Deetje van de Kaap, van Damco.