Advocaten Gyron Crew wraken gerechtshof Den Haag

DEN HAAG 13 mei 2019, 22:43

De verdediging van de beide directeuren van uitzendorganisatie Gyron Crew in het hoger beroep in de strafzaak, dat maandag 13 mei begon, heeft de behandelende rechters voor het gerechtshof in Den Haag gewraakt. Op 22 mei beoordeelt de wrakingskamer van het hof hun verzoek.